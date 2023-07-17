Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1978

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

1955 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1978

Отец: Вячеслав

Мать: Наталья