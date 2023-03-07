Кошляк Петр Еремович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Кошляк Варвара Петровна
Мать ребёнка: Кошляк Татьяна Платоновна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Кошляк Анна Петровна
Мать ребёнка: Кошляк Татьяна Платоновна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Кошляк Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Кошляк Татьяна Платоновна
Рождение ребёнка
14.01.1934
Мать ребёнка: Кошляк Татьяна Платоновна
Рождественка, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Кошляк Мария Петровна
Мать ребёнка: Кошляк Татьяна Платоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кошляк Татьяна Платоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно