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Кошляк Петр Еремович

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Место рождения

Пески, Полтавська область

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Пески, Полтавська область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Кошляк Варвара Петровна

Мать ребёнка: Кошляк Татьяна Платоновна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Кошляк Анна Петровна

Мать ребёнка: Кошляк Татьяна Платоновна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Кошляк Клавдия Петровна

Мать ребёнка: Кошляк Татьяна Платоновна

Рождение ребёнка
14.01.1934

Сын: Кошляк Степан Петрович

Мать ребёнка: Кошляк Татьяна Платоновна

Рождественка, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Кошляк Мария Петровна

Мать ребёнка: Кошляк Татьяна Платоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошляк Алексей Петрович

Мать ребёнка: Кошляк Татьяна Платоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошляк Татьяна Платоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошляк Татьяна Платоновна

Смерть
Неизвестно
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