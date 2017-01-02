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Шараметов Яков Владимирович
Шараметов Яков Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.01.2017
Пол
Мужской
Отец
Шараметов Владимир Анатольевич
1984 г.р.
Мать
Шараметова Анна Анатольевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.2017
Отец:
Шараметов Владимир Анатольевич
Мать:
Шараметова Анна Анатольевна
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