Ермолаева (Сергеева) Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергеев Николай
Мать: Сергеева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березина Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кашичева Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно