Ермолаева (Сергеева) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева (Сергеева) Нина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергеев Николай

Мать: Сергеева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березина Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кашичева Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Алексей Филиппович

Смерть
Неизвестно