Гребенников Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенников Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1844 и 1845 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Гребенников Иван Алексеевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гребенников Иван Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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