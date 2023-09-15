Заводовский Антоний Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиОколо 1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Заводовский Василий Антонович
Мать ребёнка: Заводовская Марфа Алексеевна
Дочь: Александра Антоновна
Мать ребёнка: Заводовская Марфа Алексеевна
Сын: Заводовский Михаил Антонович
Мать ребёнка: Заводовская Марфа Алексеевна
Сын: Заводовский Никандр Антонович
Мать ребёнка: Заводовская Марфа Алексеевна
Сын: Заводовский Дорофей Антонович
Мать ребёнка: Заводовская Марфа Алексеевна
Сын: Заводовский Полиевкт Антонович
Мать ребёнка: Заводовская Марфа Алексеевна
Сын: Заводовский Александр Антонович
Мать ребёнка: Заводовская Марфа Алексеевна
Сын: Заводовский Иван Антонович
Мать ребёнка: Заводовская Марфа Алексеевна
Сын: Заводовский Амнеподист Антонович
Мать ребёнка: Заводовская Марфа Алексеевна
Мать ребёнка: Заводовская Марфа Алексеевна
Сын: Заводовский Павел Антонович
Мать ребёнка: Заводовская Марфа Алексеевна
Сын: Заводовский Николай Антонович
Мать ребёнка: Заводовская Марфа Алексеевна