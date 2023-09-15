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Заводовский Антоний Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Около 1851

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Заводовский Прокопий Петрович

Мать: Заводовская Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Заводовский Василий Антонович

Мать ребёнка: Заводовская Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Александра Антоновна

Мать ребёнка: Заводовская Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Заводовский Михаил Антонович

Мать ребёнка: Заводовская Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Заводовский Никандр Антонович

Мать ребёнка: Заводовская Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Заводовский Дорофей Антонович

Мать ребёнка: Заводовская Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Заводовский Полиевкт Антонович

Мать ребёнка: Заводовская Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Заводовский Александр Антонович

Мать ребёнка: Заводовская Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Заводовский Иван Антонович

Мать ребёнка: Заводовская Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Заводовский Амнеподист Антонович

Мать ребёнка: Заводовская Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Завадовский Анемподист

Мать ребёнка: Заводовская Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
12.08.1845

Сын: Заводовский Павел Антонович

Мать ребёнка: Заводовская Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Заводовский Николай Антонович

Мать ребёнка: Заводовская Марфа Алексеевна

Каргасок, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Работа или профессия
С 1851
Томская и Енисейская епархия, Томская губ., Колыванский округ, с. Боготольское, Богоявленская церковь
Священник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заводовская Марфа Алексеевна

Смерть
Около 1851
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