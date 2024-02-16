Фомин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФомин Владимир

Фомин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Михаил

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Александр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Иван

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
?.07.1897

Сын: Фомин Владимир

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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