Савушкина (Сигачева) Полина (Пелагея) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савушкина (Сигачева) Полина (Пелагея) Михайловна

Место рождения

Ахматово, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1883

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Сигачев Михаил Алексеевич

Мать: Сигачева Екатерина

Ахматово, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.09.1912 ст.

Сын: Савушкин Иван Федорович

Отец ребёнка: Савушкин Федор Акимович

город Хельм, Люблинская губерния (Польша)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ашмарина Арина (Ерина) Федоровна

Отец ребёнка: Савушкин Федор Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лыгина Анна Федоровна

Отец ребёнка: Савушкин Федор Акимович