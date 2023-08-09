Савушкина (Сигачева) Полина (Пелагея) Михайловна
Место рождения
Дата рождения1883
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Сигачев Михаил Алексеевич
Мать: Сигачева Екатерина
Рождение ребёнка
07.09.1912 ст.
Отец ребёнка: Савушкин Федор Акимович
город Хельм, Люблинская губерния (Польша)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ашмарина Арина (Ерина) Федоровна
Отец ребёнка: Савушкин Федор Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лыгина Анна Федоровна
Отец ребёнка: Савушкин Федор Акимович