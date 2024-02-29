Кузнецова Устинья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Кузнецова Акилина Александровна
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Кузнецов Иван Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Кузнецова Анна Александровна
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Кузнецов Евфилий Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Кузнецов Флор Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Иванович
Смерть
Неизвестно