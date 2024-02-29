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Кузнецова Устинья Григорьевна

Место рождения

Холм, Приморский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Холм, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Кузнецова Акилина Александровна

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Кузнецов Иван Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Иванович

Холм, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Кузнецова Анна Александровна

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Кузнецов Евфилий Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Кузнецов Флор Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Кузнецов Семен Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Иванович

Смерть
Неизвестно

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