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Косьмин Агафапод

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: Косьма

Мать: не указана

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Агафаподов Федор

Мать ребёнка: Яковлева Лукерья

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Агапафодов Владимир

Мать ребёнка: Яковлева Лукерья

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1846 ст.

Дочь: Агафаподова Екатерина

Мать ребёнка: Яковлева Лукерья

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Агафаподов Андрей

Мать ребёнка: Яковлева Лукерья

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: Агафаподова Ксения

Мать ребёнка: Яковлева Лукерья

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1858 ст.

Сын: Агафаподов Иван

Мать ребёнка: Яковлева Лукерья

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Лукерья

Смерть
Неизвестно