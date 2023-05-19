Косьмин Агафапод
Место рождения
Дата рождения1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Отец: Косьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837 ст.
Сын: Агафаподов Федор
Мать ребёнка: Яковлева Лукерья
Рождение ребёнка
1844 ст.
Сын: Агапафодов Владимир
Мать ребёнка: Яковлева Лукерья
Рождение ребёнка
1846 ст.
Дочь: Агафаподова Екатерина
Мать ребёнка: Яковлева Лукерья
Рождение ребёнка
1854 ст.
Сын: Агафаподов Андрей
Мать ребёнка: Яковлева Лукерья
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: Агафаподова Ксения
Мать ребёнка: Яковлева Лукерья
Рождение ребёнка
1858 ст.
Сын: Агафаподов Иван
Мать ребёнка: Яковлева Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яковлева Лукерья
Смерть
Неизвестно