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Яков Кондратьевич

Место рождения

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1716 и 1724

Дата смерти

Между 1787 и 1825

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1720 и 1724 г.р.

Дети

Около 1749 г.р.
Между 1750 и 1751 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1716 и 1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1739

Жена: Аграфена Федоровна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Аграфена Федоровна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1750 и 1751

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Аграфена Федоровна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1787 и 1825
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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