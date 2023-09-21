Яков Кондратьевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1716 и 1724
Дата смертиМежду 1787 и 1825
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1716 и 1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1739
Жена: Аграфена Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Аграфена Федоровна
Рождение ребёнка
Между 1750 и 1751
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Аграфена Федоровна
Смерть
Между 1787 и 1825