Keda Piotr — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Keda Piotr

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Keda Nikolai

Мать: не указана

Смерть
1944
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