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Keda Piotr
Keda Piotr
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1935
Дата смерти
1944
Пол
Мужской
Отец
Keda Nikolai
1910 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец:
Keda Nikolai
Мать: не указана
Смерть
1944
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