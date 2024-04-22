Лукшина (Горбунова) Зоя Михайловна
Место рождения
Дата рождения24.11.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1984
Отец: Горбунов Михаил Борисович
Мать: Лукшина Ольга Глебовна
Бракосочетание
14.08.2009
Рождение ребёнка
25.05.2010
Сын: Лукшин Влас Александрович
Отец ребёнка: Лукшин Александр Владимирович
Рождение ребёнка
02.12.2014
Дочь: Лукшина Нонна Александровна
Отец ребёнка: Лукшин Александр Владимирович
Рождение ребёнка
02.12.2014
Сын: Лукшин Родион Александрович
Отец ребёнка: Лукшин Александр Владимирович
Рождение ребёнка
02.12.2014
Сын: Лукшин Мирон Александрович
Отец ребёнка: Лукшин Александр Владимирович