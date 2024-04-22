Лукшина (Горбунова) Зоя Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукшина (Горбунова) Зоя Михайловна

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Место рождения

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.11.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЗЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1984

Отец: Горбунов Михаил Борисович

Мать: Лукшина Ольга Глебовна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
14.08.2009

Муж: Лукшин Александр Владимирович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.05.2010

Сын: Лукшин Влас Александрович

Отец ребёнка: Лукшин Александр Владимирович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.12.2014

Дочь: Лукшина Нонна Александровна

Отец ребёнка: Лукшин Александр Владимирович

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
02.12.2014

Сын: Лукшин Родион Александрович

Отец ребёнка: Лукшин Александр Владимирович

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
02.12.2014

Сын: Лукшин Мирон Александрович

Отец ребёнка: Лукшин Александр Владимирович

Норильск, город Норильск, Красноярский край
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