Поташев Леонид Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поташев Леонид Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1961

Дочь: Кузеванова Галина Леонидовна

Мать ребёнка: Поташева Нина Ивановна

Бураново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Теличко Валентина Леонидовна

Мать ребёнка: Поташева Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поташев Владимир Леонидович

Мать ребёнка: Поташева Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поташев Василий Леонидович

Мать ребёнка: Поташева Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поташева Нина Ивановна

Смерть
Неизвестно