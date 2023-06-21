Поташев Леонид Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1961
Дочь: Кузеванова Галина Леонидовна
Мать ребёнка: Поташева Нина Ивановна
Бураново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Теличко Валентина Леонидовна
Мать ребёнка: Поташева Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поташев Владимир Леонидович
Мать ребёнка: Поташева Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поташев Василий Леонидович
Мать ребёнка: Поташева Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Поташева Нина Ивановна
Смерть
Неизвестно