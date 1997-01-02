Молчанова Любовь Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМолчанова Любовь Дмитриевна

Молчанова Любовь Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1926

Дата смерти

02.01.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Молчанов Василий Семенович

Земетчино, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
02.01.1997
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close