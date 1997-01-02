Молчанова Любовь Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1926
Дата смерти02.01.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Молчанов Василий Семенович
Земетчино, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
02.01.1997