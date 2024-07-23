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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1665
Сын: Корзников Кузьма Максимович
Отец ребёнка: Корзников Максим Дмитриевич
Рождение ребёнка
1665
Сын: Корзников Ефим Максимович
Отец ребёнка: Корзников Максим Дмитриевич
Рождение ребёнка
1670
Сын: Корзников Зиновий Максимович
Отец ребёнка: Корзников Максим Дмитриевич