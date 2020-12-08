Зайнуллина Малика Мухаметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайнуллина Малика Мухаметовна

Место рождения

Учкулево, Альменевский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

02.04.1942

Дата смерти

08.12.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Учкулево, Альменевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
16.05.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайнуллин Камалетдин Насибуллович

Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайнуллин Камалетдин Насибуллович

Смерть
08.12.2020
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