Зайнуллина Малика Мухаметовна
Место рождения
Дата рождения02.04.1942
Дата смерти08.12.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1942
Рождение ребёнка
16.05.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайнуллин Камалетдин Насибуллович
Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.12.2020