Еремкина (Леднева) Ирина Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1973
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1973
Место жительства
С 20.08.1973 по 1990
Мамонтово, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Родилась и жила до семнадцатилетия.
Место жительства
С 1990
Рождение ребёнка
19.05.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Еремкин Сергей Валерьевич
Образование
С ?.09.2018 по ?.07.2023
Обучалась на заочной форме в АГИК по специальности 46.03.02 Документоведение и архивоведение. Окончила университет с красным дипломом.
Бракосочетание
Неизвестно