Еремкина (Леднева) Ирина Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремкина (Леднева) Ирина Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1973

Пол

Женский

Отец

1950 г.р.

Мать

Муж

1971 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1973

Отец: Леднев Геннадий Иванович

Мать: Леднева Татьяна Алексеевна

Место жительства
С 20.08.1973 по 1990
Мамонтово, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Родилась и жила до семнадцатилетия.
Место жительства
С 1990
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.05.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еремкин Сергей Валерьевич

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Образование
С ?.09.2018 по ?.07.2023
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Обучалась на заочной форме в АГИК по специальности 46.03.02 Документоведение и архивоведение. Окончила университет с красным дипломом.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремкин Сергей Валерьевич