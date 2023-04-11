Колчин Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолчин Николай Сергеевич

Колчин Николай Сергеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колчин Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1931

Сын: Колчин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Колчина Мария

Троицкое, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колчин Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Колчина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колчин Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Колчина Мария

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close