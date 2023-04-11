Колчин Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колчин Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1931
Сын: Колчин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Колчина Мария
Троицкое, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колчин Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Колчина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колчин Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Колчина Мария
Смерть
Неизвестно