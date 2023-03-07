Соев Василий Прохорович
Место рождения
Дата рождения01.01.1917
Дата смертиПосле 2005
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1917
Отец: Кириллов Соев Прохор доктора
Мать: Евфросинiя
Военная служба
1939
Садонский РВК, Северо-Осетинская АССР, Садонский р-н
Источник: https://1418museum.ru/heroes/7075987/?SEARCH=Y
Военная служба
Неизвестно
Место службы 2 гв. сд СКФ
Военная награда
Неизвестно
Медаль: «За боевые заслуги», Медаль: «За взятие Кенигсберга», Медаль: «За оборону Кавказа», Медаль: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Орден Красной Звезды, Орден О... Показать все
Смерть
После 2005
Причина смерти: В списке Ветеранов в г. Москва в 2005 году, https://www.pobediteli.ru/russia/center/moskva/s/sne-soe/index.html