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Новикова Светлана Александровна

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

29.08.1988

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

1957 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1988

Отец: Новиков Александр Юрьевич

Мать: Новикова Елена Борисовна

Пермь, Пермский, Пермский край
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