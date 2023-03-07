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Новикова Светлана Александровна
Новикова Светлана Александровна
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Место рождения
Пермь
, Пермский, Пермский край
Дата рождения
29.08.1988
Пол
Женский
Отец
Новиков Александр Юрьевич
1953 г.р.
Мать
Новикова Елена Борисовна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1988
Отец:
Новиков Александр Юрьевич
Мать:
Новикова Елена Борисовна
Пермь
, Пермский, Пермский край
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