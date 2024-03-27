Лотов Агрофена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.11.1871
Отец ребёнка: Лотов Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лотов Николай Петрович
Тобольская губ., Тарский уезд, Каргалинская вол., д. Ика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Посохина Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Лотов Николай Петрович
Смерть
Неизвестно