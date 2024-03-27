Лотов Агрофена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лотов Агрофена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1871

Сын: Лотов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Лотов Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лотов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Лотов Николай Петрович

Тобольская губ., Тарский уезд, Каргалинская вол., д. Ика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Посохина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Лотов Николай Петрович

Смерть
Неизвестно
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