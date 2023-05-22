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Чижова (Минакина) Елена Сергеевна
Чижова (Минакина) Елена Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Минакин Сергей
Мать
Минакина (Синицкая) Наталья Степановна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Минакин Сергей
Мать:
Минакина Наталья Степановна
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