Марфа Евстифеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Евстифеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1719 г.р.

Мать

1743 г.р.

Муж

Около 1773 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Евстифей Ильич

Мать: Евдокия Гурьевна

Рождение ребёнка
15.10.1805

Сын: Андрей Максимович

Отец ребёнка: Максим Фролович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Фролович

Место жительства
Неизвестно
Иваньково деревня Меленковского уезда Владимерской губернии
Смерть
Неизвестно