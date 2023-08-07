Марфа Евстифеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Евстифей Ильич
Мать: Евдокия Гурьевна
Рождение ребёнка
15.10.1805
Сын: Андрей Максимович
Отец ребёнка: Максим Фролович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Фролович
Место жительства
Неизвестно
Иваньково деревня Меленковского уезда Владимерской губернии
Смерть
Неизвестно