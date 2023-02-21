Рябченко Анна Антониева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябченко Анна Антониева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1880 и 1881 ст.

Дата смерти

После 1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1871 и 1872 г.р.

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1880 и 1881 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.10.1901 ст.

Муж: Рябченко Иларион Васильев

Струговка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
12.12.1905 ст.

Сын: Рябченко Даниил Иларионович

Отец ребёнка: Рябченко Иларион Васильев

Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Смерть
После 1938
Струговка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
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