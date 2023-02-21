Рябченко Анна Антониева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1880 и 1881 ст.
Дата смертиПосле 1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1880 и 1881 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.10.1901 ст.
Рождение ребёнка
12.12.1905 ст.
Сын: Рябченко Даниил Иларионович
Отец ребёнка: Рябченко Иларион Васильев
Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Смерть
После 1938