Андрей Евстифеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрей Евстифеев

Андрей Евстифеев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Естифей

Мать: не указана

Смерть
1827
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close