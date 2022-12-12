Талдыкина (Фолимонова) Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина (Фолимонова) Александра Яковлевна

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Место рождения

Берёзово, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Берёзово, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.07.1911 ст.

Сын: Талдыкин Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Талдыкин Сергей Семенович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.07.1912 ст.

Сын: Талдыкин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Талдыкин Сергей Семенович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.03.1915 ст.

Дочь: Талдыкина Клавдия

Отец ребёнка: Талдыкин Сергей Семенович

Рождение ребёнка
01.03.1918 ст.

Сын: Талдыкин Алексей

Отец ребёнка: Талдыкин Сергей Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Сергей Семенович

Смерть
Неизвестно
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