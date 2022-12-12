Талдыкина (Фолимонова) Александра Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1911 ст.
Сын: Талдыкин Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Талдыкин Сергей Семенович
Рождение ребёнка
03.07.1912 ст.
Сын: Талдыкин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Талдыкин Сергей Семенович
Рождение ребёнка
18.03.1915 ст.
Дочь: Талдыкина Клавдия
Отец ребёнка: Талдыкин Сергей Семенович
Рождение ребёнка
01.03.1918 ст.
Сын: Талдыкин Алексей
Отец ребёнка: Талдыкин Сергей Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно