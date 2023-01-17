Гуров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуров Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Гуров Николай Иванович

Мать ребёнка: Гурова Анна Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Гурова Анна Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Щелкунова Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Гурова Анна Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Мельникова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Гурова Анна Филипповна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Гуров Сергей Иванович

Мать ребёнка: Гурова Анна Филипповна

Пушкино, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно
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