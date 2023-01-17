Гуров Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Гурова Анна Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Гурова Анна Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Щелкунова Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Гурова Анна Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Мельникова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Гурова Анна Филипповна
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Гурова Анна Филипповна
Пушкино, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно