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Ущенко (Ущенко) Екатерина Федотовна
Ущенко (Ущенко) Екатерина Федотовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1874
Дата смерти
1934
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Пелагея Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ГШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать:
Пелагея Ивановна
Смерть
1934
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