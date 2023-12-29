Елисеев Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеев Алексей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елисеев Владимир Алексеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2018
Похороны
Неизвестно

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