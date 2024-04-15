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Селютин Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1882 ст.

Жена: Селютина Марфа Или Мария Денисовна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
23.01.1887 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Селютина Марфа Или Мария Денисовна

Спасское, Сумська область
Восприемник
23.11.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Екатерина Александровна (Скалозубенко) Черненко
Восприемник
15.10.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Синклитикия Александровна Скализубенко
Восприемник
12.10.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Зиновия Александровна Скализубенко
Восприемник
29.01.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Ксения Александровна Скализубенко
Рождение ребёнка
06.04.1897 ст.

Сын: Селютин Иосиф Иванович

Мать ребёнка: Селютина Марфа Или Мария Денисовна

Спасское, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CB-4?i=144&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
31.03.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Мария Александровна Скалозубенко
Место жительства
Неизвестно
Спасское, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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