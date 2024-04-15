Селютин Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.11.1882 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
23.01.1887 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Селютина Марфа Или Мария Денисовна
Восприемник
23.11.1889 ст.
Екатерина Александровна (Скалозубенко) Черненко
Восприемник
15.10.1891 ст.
Синклитикия Александровна Скализубенко
Восприемник
12.10.1892 ст.
Зиновия Александровна Скализубенко
Восприемник
29.01.1895 ст.
Ксения Александровна Скализубенко
Рождение ребёнка
06.04.1897 ст.
Мать ребёнка: Селютина Марфа Или Мария Денисовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CB-4?i=144&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
31.03.1899 ст.
Мария Александровна Скалозубенко
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно