Сидоров Анатолий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Анатолий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1951

Дочь: Ивлева Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Сидорова Надежда

Рождение ребёнка
19.07.1952

Дочь: Пацианская Нина Анатольевна

Мать ребёнка: Сидорова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Сидорова Надежда

Смерть
Неизвестно
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