Исаева (Фетисова) Екатерина Дмитриевна
Место рожденияд.Бесово Бабынинского р-на
Дата рождения03.03.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1929
Отец: Фетисов Дмитрий
д.Бесово Бабынинского р-на
Рождение ребёнка
1954
Отец ребёнка: Исаев Михаил Павлович
д.Покров Бабынинского р-на
Рождение ребёнка
1956
Отец ребёнка: Исаев Михаил Павлович
д.Покров Бабынинского р-на
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно