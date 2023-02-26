Исаева (Фетисова) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева (Фетисова) Екатерина Дмитриевна

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Место рождения

д.Бесово Бабынинского р-на

Дата рождения

03.03.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1929

Отец: Фетисов Дмитрий

Мать: Фетисова Аграфевна Алексеевна

д.Бесово Бабынинского р-на
Рождение ребёнка
1954

Сын: Исаев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Исаев Михаил Павлович

д.Покров Бабынинского р-на
Рождение ребёнка
1956

Сын: Исаев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Исаев Михаил Павлович

д.Покров Бабынинского р-на
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Михаил Павлович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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