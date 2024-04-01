Вершинина (Яковлева) Евдокия
Место рождениякурганская обл. д. пороги
Дата рождения02.08.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1877
Отец: Яковлев Александр
курганская обл. д. пороги
Рождение ребёнка
29.12.1895
Дочь: Мохирева Меланья
Отец ребёнка: Вершинин Иннокентий
кокарево курганская обл.
Рождение ребёнка
02.02.1897
Сын: Вершинин Федор Иннокентьевич
Отец ребёнка: Вершинин Иннокентий
кокарево курганская обл.
Рождение ребёнка
14.10.1900
Сын: Вершинин Михаил
Отец ребёнка: Вершинин Иннокентий
кокарево курганская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вершинин Иннокентий
Смерть
Неизвестно