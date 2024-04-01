Вершинина (Яковлева) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина (Яковлева) Евдокия

Место рождения

курганская обл. д. пороги

Дата рождения

02.08.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1877

Отец: Яковлев Александр

Мать: не указана

курганская обл. д. пороги
Рождение ребёнка
29.12.1895

Дочь: Мохирева Меланья

Отец ребёнка: Вершинин Иннокентий

кокарево курганская обл.
Рождение ребёнка
02.02.1897

Сын: Вершинин Федор Иннокентьевич

Отец ребёнка: Вершинин Иннокентий

кокарево курганская обл.
Рождение ребёнка
14.10.1900

Сын: Вершинин Михаил

Отец ребёнка: Вершинин Иннокентий

кокарево курганская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Иннокентий

Смерть
Неизвестно
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