Козлова Людмила Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1982
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.06.2012
Дочь: Козлова Софья Витальевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.06.2014
Отец ребёнка: Козлов Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан