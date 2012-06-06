Козлова Людмила Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Людмила Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1982

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.06.2012

Дочь: Козлова Софья Витальевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.06.2014

Сын: Козлов Иван Витальевич

Отец ребёнка: Козлов Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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