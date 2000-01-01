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Ворыпанов Петр Филлипович

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Место рождения

д.Подосениха, Царевской волости, Тотемского уезда, Вологодской губернии.

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Подосениха, Царевской волости, Тотемского уезда, Вологодской губернии.
Рождение ребёнка
1749

Сын: Ворыпанов Евтихий Петрович

Мать ребёнка: Ворыпанова Ирина Петровна

д.Подосениха, Царевской волости, Тотемского уезда, Вологодской губернии.
Смерть
Неизвестно
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