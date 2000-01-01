Ворыпанов Петр Филлипович
Место рожденияд.Подосениха, Царевской волости, Тотемского уезда, Вологодской губернии.
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Подосениха, Царевской волости, Тотемского уезда, Вологодской губернии.
Рождение ребёнка
1749
Сын: Ворыпанов Евтихий Петрович
Мать ребёнка: Ворыпанова Ирина Петровна
д.Подосениха, Царевской волости, Тотемского уезда, Вологодской губернии.
Смерть
Неизвестно