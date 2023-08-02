Слукина Лукерья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Авдотья Егоровна
Отец ребёнка: Слукинов Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Дарья Егоровна
Отец ребёнка: Слукинов Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Аграфена Егоровна
Отец ребёнка: Слукинов Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1780
Отец ребёнка: Слукинов Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1784
Отец ребёнка: Слукинов Егор Алексеевич
Смерть
Неизвестно