Слукина Лукерья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слукина Лукерья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Авдотья Егоровна

Отец ребёнка: Слукинов Егор Алексеевич

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Дарья Егоровна

Отец ребёнка: Слукинов Егор Алексеевич

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Аграфена Егоровна

Отец ребёнка: Слукинов Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Слукинов Михей Егорович

Отец ребёнка: Слукинов Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Слукинов Елисей Егорович

Отец ребёнка: Слукинов Егор Алексеевич

Смерть
Неизвестно