Бухлаева (Родина) Александра Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1913
Отец ребёнка: Бухлаев Сергей Потапович
Рождение ребёнка
10.10.1914
Дочь: Просковья Сергеевна
Отец ребёнка: Бухлаев Сергей Потапович
Рождение ребёнка
01.10.1915
Отец ребёнка: Бухлаев Сергей Потапович
Рождение ребёнка
05.12.1916
Дочь: Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Бухлаев Сергей Потапович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно