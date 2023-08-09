Бухлаева (Родина) Александра Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухлаева (Родина) Александра Афанасьевна

Место рождения

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.06.1913

Сын: Бухлаев Яков Сергеевич

Отец ребёнка: Бухлаев Сергей Потапович

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.10.1914

Дочь: Просковья Сергеевна

Отец ребёнка: Бухлаев Сергей Потапович

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1915

Сын: Бухлаев Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Бухлаев Сергей Потапович

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.12.1916

Дочь: Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Бухлаев Сергей Потапович

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухлаев Сергей Потапович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно