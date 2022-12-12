Деш Desch (Гренц Кренц Grenz) Катарина Иоганнесовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти21.05.1846 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Гренц Krenz Иоганнес
Мать: Гренц Krenz Мария Анна
Рождение ребёнка
14.08.1800
Сын: Деш Desch Георг Иоганнесович
Отец ребёнка: Деш Desch Иоганнес Андреасович
Гвардейское, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
9 1800 08 14 08 15 Joannes Georgius Отец Desch Joannes Мать Krentzin [Krantz/Grenz] Catherina Pfeifer
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.05.1846 ст.
Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.
44 1846 5 21 -- -- 66 Catharina Desch Johannes Desch Pfeifer