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Деш Desch (Гренц Кренц Grenz) Катарина Иоганнесовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

21.05.1846 ст.

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Гренц Krenz Иоганнес

Мать: Гренц Krenz Мария Анна

Рождение ребёнка
14.08.1800

Сын: Деш Desch Георг Иоганнесович

Отец ребёнка: Деш Desch Иоганнес Андреасович

Гвардейское, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
9 1800 08 14 08 15 Joannes Georgius Отец Desch Joannes Мать Krentzin [Krantz/Grenz] Catherina Pfeifer
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деш Desch Иоганнес Андреасович

Смерть
21.05.1846 ст.
Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.
44 1846 5 21 -- -- 66 Catharina Desch Johannes Desch Pfeifer
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