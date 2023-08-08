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Куранов -
Куранов -
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Куранов -
1946 г.р.
Мать
Деркач Людмила -
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Куранов -
Мать:
Деркач Людмила -
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