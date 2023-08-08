Куранов - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранов -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куранов -

Мать: Деркач Людмила -