Зайнагабдинов Хаким Самигуллович
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рождения1888
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Юсупова Маймуна Хакимовна
Мать ребёнка: Зайнагабдинова Нуржиган
д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1924
Сын: Зайнагабдинов Анвар Хакимович
Мать ребёнка: Зайнагабдинова Нуржиган
Рождение ребёнка
1932
Сын: Зайнагабдинов Фаиз Хакимович
Мать ребёнка: Зайнагабдинова Нуржиган
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайнагабдинова Нуржиган
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайнагабдинова Нуржиган
Смерть
1980
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно