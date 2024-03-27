Зайнагабдинов Хаким Самигуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайнагабдинов Хаким Самигуллович

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

1888

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Зайнагабдинов Самигулла Губетулла Улы

Мать: Зайнагабдинова Гасса

д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Юсупова Маймуна Хакимовна

Мать ребёнка: Зайнагабдинова Нуржиган

д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1924

Сын: Зайнагабдинов Анвар Хакимович

Мать ребёнка: Зайнагабдинова Нуржиган

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1932

Сын: Зайнагабдинов Фаиз Хакимович

Мать ребёнка: Зайнагабдинова Нуржиган

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайнагабдинова Нуржиган

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайнагабдинова Нуржиган

Смерть
1980
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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