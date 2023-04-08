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Прокопьева Мария Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1908 ст.

Дочь: Прокопьева Евдокия Харлампьевна

Отец ребёнка: Прокопьев Харлампий Стефанович

Форштадт, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.06.1911 ст.

Дочь: Прокопьева Анна Харлампьевна

Отец ребёнка: Прокопьев Харлампий Стефанович

Форштадт, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.10.1915 ст.

Дочь: Алёшина Таисия Харлампьевна

Отец ребёнка: Прокопьев Харлампий Стефанович

Форштадт, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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