Прокопьева Мария Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1908 ст.
Дочь: Прокопьева Евдокия Харлампьевна
Отец ребёнка: Прокопьев Харлампий Стефанович
Рождение ребёнка
12.06.1911 ст.
Дочь: Прокопьева Анна Харлампьевна
Отец ребёнка: Прокопьев Харлампий Стефанович
Рождение ребёнка
30.10.1915 ст.
Дочь: Алёшина Таисия Харлампьевна
Отец ребёнка: Прокопьев Харлампий Стефанович
Смерть
Неизвестно