Монгуш Дмитрий Конгарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1962
Дата смерти31.10.2017
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1962
Отец: Монгуш Конгар Сугеевич
Мать: Монгуш Чандаш
Рождение ребёнка
04.07.1983
Дочь: Монгуш Эльвира Дмитриевна
Мать ребёнка: Монгуш Роза Монгулековна
Бракосочетание
12.08.1983
Жена: Монгуш Роза Монгулековна
Чадан, Дзун-Хемчикский муниципальный район, Республика Тыва
Рождение ребёнка
15.01.1989
Дочь: Монгуш Юлия Дмитриевна
Мать ребёнка: Монгуш Роза Монгулековна
Рождение ребёнка
12.02.1997
Сын: Кара-Монгуш Евгений Дмитриевич
Мать ребёнка: Монгуш Роза Монгулековна
Смерть
31.10.2017