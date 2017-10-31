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Монгуш Дмитрий Конгарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1962

Дата смерти

31.10.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1962

Отец: Монгуш Конгар Сугеевич

Мать: Монгуш Чандаш

Рождение ребёнка
04.07.1983

Дочь: Монгуш Эльвира Дмитриевна

Мать ребёнка: Монгуш Роза Монгулековна

Бракосочетание
12.08.1983

Жена: Монгуш Роза Монгулековна

Чадан, Дзун-Хемчикский муниципальный район, Республика Тыва
Рождение ребёнка
15.01.1989

Дочь: Монгуш Юлия Дмитриевна

Мать ребёнка: Монгуш Роза Монгулековна

Рождение ребёнка
12.02.1997

Сын: Кара-Монгуш Евгений Дмитриевич

Мать ребёнка: Монгуш Роза Монгулековна

Смерть
31.10.2017