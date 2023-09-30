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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1740 г.р.
1742 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОП
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павленко(в) Михайло Павлович

Рождение ребёнка
1740

Сын: Павленко(в) Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Павленко(в) Михайло Павлович

Погореловка, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: (Павленкова) Акилина Михайловна

Отец ребёнка: Павленко(в) Михайло Павлович

Погореловка, Корочанский муниципальный район, Белгородская область

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