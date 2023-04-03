Крайнов Георгий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1878
Дата смертиПосле 25.03.1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1903
Поручители по жениху: Демин и Павел Носков (их два) По невесте:
Рождение ребёнка
15.02.1906
Мать ребёнка: Крайнова Екатерина Кузьминична
Рождение ребёнка
08.10.1907
Дочь: Пелагея Георгиевна
Мать ребёнка: Крайнова Екатерина Кузьминична
Рождение ребёнка
10.11.1909
Дочь: Анастасия Георгиевна
Мать ребёнка: Крайнова Екатерина Кузьминична
Рождение ребёнка
25.03.1912
Сын: Крайнов Алексей Георгиевич
Мать ребёнка: Крайнова Екатерина Кузьминична
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 25.03.1912