Крайнов Георгий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрайнов Георгий Иванович

Крайнов Георгий Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1878

Дата смерти

После 25.03.1912

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1903

Жена: Крайнова Екатерина Кузьминична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Демин и Павел Носков (их два) По невесте:
Рождение ребёнка
15.02.1906

Сын: Крайнов Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Крайнова Екатерина Кузьминична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.10.1907

Дочь: Пелагея Георгиевна

Мать ребёнка: Крайнова Екатерина Кузьминична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.11.1909

Дочь: Анастасия Георгиевна

Мать ребёнка: Крайнова Екатерина Кузьминична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.03.1912

Сын: Крайнов Алексей Георгиевич

Мать ребёнка: Крайнова Екатерина Кузьминична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 25.03.1912
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close