Нешляев Сергей
Место рождения
Дата рождения19.11.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1986
Дочь: Лунина Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Нешляева Галина Владимировна
Рождение ребёнка
30.05.1995
Дочь: Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Нешляева Галина Владимировна
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно