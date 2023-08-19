Нешляев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНешляев Сергей

Нешляев Сергей

Место рождения

Свободный, город Свободный, Амурская область

Дата рождения

19.11.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Свободный, город Свободный, Амурская область
Рождение ребёнка
01.11.1986

Дочь: Лунина Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Нешляева Галина Владимировна

Рождение ребёнка
30.05.1995

Дочь: Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Нешляева Галина Владимировна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нешляева Галина Владимировна