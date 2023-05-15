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Колесова Алёна Александровна
Колесова Алёна Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Колесов Александр Георгиевич
1951 г.р.
Мать
Колесова Галина
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Колесов Александр Георгиевич
Мать:
Колесова Галина
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