Перевозкина Кремер Марина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевозкина Кремер Марина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кремер Виктор Карлович

Мать: Кремер Любовь Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перевозкин Никита Александрович

Отец ребёнка: Перевозкин Александр Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перевозкин Александр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перевозкин Никита Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перевозкин Егор Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перевозкин Иван Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.07.1998

Сын: Перевозкин Егор Александрович

Отец ребёнка: Перевозкин Александр Егорович

Рождение ребёнка
18.11.2014

Сын: Перевозкин Иван Александрович

Отец ребёнка: Перевозкин Александр Егорович

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