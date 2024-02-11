Перевозкина Кремер Марина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кремер Виктор Карлович
Мать: Кремер Любовь Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перевозкин Никита Александрович
Отец ребёнка: Перевозкин Александр Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перевозкин Никита Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перевозкин Егор Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перевозкин Иван Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.07.1998
Сын: Перевозкин Егор Александрович
Отец ребёнка: Перевозкин Александр Егорович
Рождение ребёнка
18.11.2014
Сын: Перевозкин Иван Александрович
Отец ребёнка: Перевозкин Александр Егорович