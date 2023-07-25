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Басова Надежда Федоровна
Басова Надежда Федоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Басов Федр
Мать
Полина
Муж
Николай
Дети
Андрей
Ольга
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Басов Федр
Мать:
Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Ольга
Отец ребёнка:
Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Андрей
Отец ребёнка:
Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Николай
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