Басова Надежда Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басова Надежда Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Басов Федр

Мать: Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей

Отец ребёнка: Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай