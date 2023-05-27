Егоров Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

01.02.1875 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Максимов Аммос

Мать ребёнка: не указана

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Максимова Матрона

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1843 ст.

Дочь: Максимова Екатерина

Мать ребёнка: не указана

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Евгения

Мать ребёнка: не указана

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Харитина

Мать ребёнка: не указана

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Мариамна

Мать ребёнка: не указана

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
01.02.1875 ст.
Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
от паралича
Похороны
02.02.1875 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область