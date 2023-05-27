Егоров Максим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти01.02.1875 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827 ст.
Сын: Максимов Аммос
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Максимова Матрона
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1843 ст.
Дочь: Максимова Екатерина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Евгения
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Харитина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Мариамна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.02.1875 ст.
от паралича
Похороны
02.02.1875 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область